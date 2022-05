Des couvertures estivales pour DC

Pour août, DC prévoit une série de couvertures alternatives sous le signe de l'été et des maillots de bain. Vous trouverez les couvertures et leurs auteurs ci-dessous.

Stanley "Artgerm" Lao (Action Comics #1406)

Mikel Janín (Batman #126)

Rafa Sandoval (Batman/Superman: World's Finest #6)

Emanuela Lupacchino (Black Adam #3)

David Lapham (Deathstroke Inc. #12)

Jeff Dékal (Catwoman #46)

Megan Huang (Harley Quinn #21)

Nicola Scott (Nightwing #95)

Derrick Chew (Nubia: Queen of the Amazons #3)

Joelle Jones et Jordie Bellaire (Poison Ivy #3)