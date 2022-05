[Zap' MDCU] Sorties du 11/05/2022: Jurassic League

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 11 mai! Chez Marvel, on a testé Banner of War Alpha et Captain America: Symbol of Truth et on continue de suivre What If ? ...Miles Morales Chez DC Comics, c'est le début de la mini-série Jurassic League et on a lu I Am Batman . Chez Boom, c'est la suite de Mighty Morphin et l'avant-dernier numéro de Seven Secrets que l'on a lus.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





Mighty Morphin #19 Ecrit par Mat Groom Dessiné par Moisés Hidalgo Couverture de In-Hyuk Lee





Empire State of Mind Part 4 Ecrit par John Ridley Dessiné par Chrsitian Duce & Stephen Segovia Couverture de Stephen Segovia

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





Homeland Part 1 Ecrit par Tochi Onyebuchi Dessiné par R.B. Silva Couverture de R.B. Silva

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





The Jurassic League Part 1 Ecrit par Daniel Warren Johnson Dessiné par Daniel Warren Johnson Couverture de Daniel Warren Johnson

LES GRANDS DE L'INDé