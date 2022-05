L'event Teenage Mutant Ninja Turtles: The Armageddon Game est annoncée

Après plusieurs mois de teasing, les machinations du Rat King pour l'Armageddon Game arrivent à terme. C'est à travers la mini-série en 8 parties Teenage Mutant Ninja Turtles: The Armageddon Game que verra la confrontation entre les tortues et leur ennemi. Les tortues ninjas dirigées par Shredder devront nouer de nouvelles alliances pour faire face au trio d'alliées du Rat King : LeatherKrang, Baxter Stockman, et Madame Null. Cela amènera les tortues à voyager ailleurs, en laissant Mutant Town vulnérable face à des nouvelles menaces.

Cet event verra le retour de Tom Waltz qui avait scénarisé les 100 premiers numéros de la série Teenage Mutant Ninja Turtles depuis son redémarrage. Il sera accompagné de Vincenzo Federici (Red Sonja) au dessin. En attendant le début des hostilités l'auteur va lancer l'event à travers une histoire en deux parties nommé The Armageddon Game: Opening Moves à partir de juin.

Le premier numéro de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Armageddon Game sortira en Août et sera accompagné de 3 couvertures.