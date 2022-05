[Review VF] Le Fléau tome 2 - Nouvelle Édition

Prévue en 6 tomes, la réédition de la série Le Fléau, adaptée du roman de Stephen King, atteint son deuxième album. Avant de se lancer dans la lecture, vous pouvez lire la critique du tome 1 sur MDCU.

La particularité de la série Le Fléau, The Stand en anglais, est d’être publiée en mini-séries aux Etats-Unis. Pour cette réédition proposée par Delcourt, chaque album français contient l’intégralité d’une mini-série. Si cet aspect semble secondaire, il explique en partie la conclusion du premier tome. En effet, au lieu de se focaliser sur certains personnages, comme le reste de l’album, le dernier chapitre faisait un état des lieux de la propagation de Captain Trips, le virus de la grippe qui tue plus de 99% de la population. Il nous présentait aussi rapidement Randall Flagg, connu aussi sous d'autres noms comme l’homme sans visage ou le type qui marche.

Ce tome 2 se recentre sur les principaux personnages survivants vus dans le précédent album. Quelques regroupements vont se faire, avec l’introduction de nouveaux personnages. Mais globalement, nous suivons 5 lignes scénaristiques complètement indépendantes les unes des autres. Ou presque, puisque, pour la première fois, deux grandes lignes vont se rejoindre. Et Flagg fait aussi le lien entre tous les personnages d’une certaine manière. L’intrigue avance, et permet de nous donner un aperçu de la désolation de ce nouveau monde.

Contrairement à une apocalypse zombie par exemple, l’idée du roman n’implique pas nécessairement d’ennemis. Pas de zombie ou de monstre à tuer, juste des humains, disséminés dans un grand pays comme les Etats-Unis, qui se demandent quoi faire maintenant. Chacun décide de son action la plus raisonnable à faire. Et finalement, maintenant que l’horreur de la maladie est passée, que reste-t-il ?

Stephen King est très bon pour faire peur avec rien. Dans cet album, il y a un passage qui justifie à lui seul l’intérêt de la lecture. Il s’agit de la fuite de New York de Larry. Sur un postulat simple, la narration nous tient en haleine sur pratiquement la durée d’un chapitre. Il faut se dire que l’histoire du Fléau est très hachée, à cause des multiples personnages. C’est vraiment la première fois que le récit se pose pour se focaliser sur un personnage, renforçant l’ambiance. D’ailleurs, le travail effectué par le dessinateur illustre parfaitement tout l’enjeu de ce passage. Il l’explique dans les bonus où il est allé à New York pour prendre des photos et rendre ce moment le plus authentique possible.

L’histoire nous donne tout de même un ennemi : Flagg. Son influence augmente dans ce tome, et beaucoup d’interrogations entourent le personnage. Nul doute que sa menace va se faire de plus en plus grande. Comme pour le premier tome, l’adaptation est très fidèle, parfois un peu trop, car il y a beaucoup de texte. Le texte n’est pas dérangeant en soi, mais il s’agit d’une adaptation en BD, il y a donc un équilibre à trouver entre le dessin et le texte. Certes, le dessin est très réaliste, et pour exacerber le ressenti et parfois l’horreur des personnages, le texte descriptif est bienvenu, mais il aurait pu être plus limité à certains moments.

Le récit n’en reste pas moins passionnant à lire, et nous donne l’impression de n’être qu’au tout début d’une grande saga. Un attachement envers les personnages commence à se mettre en place, malgré l’instabilité de certains. Et si l’on entrevoit les dangers qui les guettent, on est curieux de voir la suite ! Et la réédition en 6 tomes au lieu de 12 est une excellente initiative de la part de l’éditeur, notamment pour le confort de lecture.