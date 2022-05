Marvel annonce Amazing Fantasy #1000 avec Spider-Man !

Il n'aura pas fallu longtemps à Marvel pour dévoiler l'information après son teasing initial, le projet mystère autour de Spider-Man s'avère être un grand numéro anniversaire, qui sera le 1000ème d'Amazing Fantasy ! Il s'agit bien sûr du titre dans lequel Spidey est apparu pour la première fois, le numéro #15 en 1962, il y a donc 60 ans cette année.

Le numéro "giant-size" sortira au mois d'août et reviendra sur le passé, présent et futur du personnage, avec des histoires signées par les plus grands créateurs du métier, dont Neil Gaiman, Armando Iannucci, Jonathan Hickman, Dan Slott, Ho Che Anderson, Kurt Busiek, Anthony Falcone, Rainbow Rowell, Jim Cheung, Olivier Coipel, Micahel Cho et Terry Dodson.

On nous promet des histoires qui célèbreront la longévité du personnage, mais qui auront également un impact sur la mythologie du personnage pour le futur. Il y aura notamment l'introduction d'un nouveau vilain par Cho et Falcone, une histoire horrifique par Anderson, le retour de Gaiman après ses travaux sur Eternals et Marvel 1602, et une histoire dans le futur sur l'amour à toute épreuve entre Peter et MJ par Slott et Cheung. La couverture principale sera signée John Romita Jr.

Après la relance de la série régulière le mois dernier, Marvel fête définitivement les 60 ans de son personnage star comme il se doit !