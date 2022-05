Un projet Spider-Man avec Gaiman, Hickman et autres

Marvel prépare un projet concernant Spider-Man , avec une liste d'auteurs qui fait saliver. L'éditeur a en effet dévoilé une image nous disant de nous préparer à quelque chose d'étonnant pour août 2022. Les noms cités sont Neil Gaiman, Jonathan Hickman, Armando Iannucci, Dan Slott, Ho Che Anderson, Kurt Busiek, Anthony Falcone, Rainbow Rowell, Jim Cheung, Olivier Coipel, Michael Cho et Terry Dodson. Une bonne partie des auteurs nommés ont travaillé plus ou moins directement sur le personnage de Spider-Man , mais le projet est encore flou. Impossible de savoir par exemple le lien avec la série régulière Amazing Spider-Man relancée en avril. Bref, affaire à suivre, comme on dit !