[Review VF] The Evil Dead, le scénario réanimé

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit de The Evil Dead, le scénario réanimé. Il est sorti le 25 février pour 16.95 euros.

Sam Raimi revisite le scénario de EVIL DEAD, son film d’horreur devenu l’un des plus grands classiques du genre, en ajoutant ou retravaillant des scènes pour une adaptation séquentielle par Mark Verheiden (Aliens, La Série Originale). Cette bande dessinée est surtout l’occasion d’admirer les planches illustrées par John Bolton et de célébrer le quarantième anniversaire de la sortie du film original !

Autant le dire sans détour, nous ne sommes vraiment pas loin de l'adaptation du film en comic book, tout simplement. La mention "le scénario réanimé" est plus juste que le descriptif à l'arrière qui mentionne une "nouvelle version du film" tant les similitudes entre les deux oeuvres sont nombreuses (les scènes les plus connues sont d'ailleurs toutes présentes). A ce titre, il est difficile de juger le scénario sans tomber dans la critique du film ou dans une suite de comparaisons. Finalement, il n'y a qu'un seul véritable point fort dans cette lecture par rapport au film, c'est le fait que nous ayons très souvent les pensées d'Ash, ce qui n'est pas possible dans le film. Bref,p artez plutôt du principe qu'il s'agit d'une adaptation assez fidèle. Le tout reste donc de savoir si c'est le type de lecture que vous désirez ou non. Si vous êtes un fan de l'univers, l'édition 40ème anniversaire a de quoi séduire. De même, si vous ne connaissez pas la trilogie de film et qu'elle vous paraît, aujourd'hui, un peu "vielliotte" (ndlr : ce qui sous-entend d'ailleurs que nous ne pourrons jamais être copains), cette lecture peut être une bonne initiative. Par contre, si vous avez aimé le film mais sans en être un fan absolu, il n'est pas forcément nécessaire de vous procurer ce titre. Après tout, ce n'est pas le premier opus de qualité autour d'Evil Dead que Vestron publie.

J'ai vu les ombres rôder autour de moi dans les bois.

Pour ce qui est de la partie graphique, les peintures de John Bolton sont assez incroyables. Que cela soit Ash, les visages des personnages ou même les créatures, le résultat final est pour le moins bluffant. Certaines cases tendent vers la photographie, ce qui fait de ce titre Evil Dead une oeuvre assez unique. Il s'agit sans nul doute du point fort d'Evil Dead, le scénario réanimé.

J'étais qu'un simple caissier embauché à la supérette du coin... tuer ne faisait pas partie de ma fiche de poste.

En bonus, vous trouverez deux épitaphes de Mark Verheiden, un sketch book ainsi que des croquis des covers et de certaines planches.