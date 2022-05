Les séries Marvel de Netflix transférées sur Disney+ en juin

Ce n'était qu'une question de calendrier. Comme annoncé en début d'année, les séries Marvel de la "première génération" lancées sur Netflix integreront officiellemen la plateforme Disney+ dès la fin du mois juin. C'est que l'on a appris grâce au tweet officiele de Disney+.

Daredevil et Jessica Jones avaient inauguré le bal des séries télé Marvel sur la plateforme en 2015, suivi par Luke Cage, Punisher, Iron Fist et The Defenders. Les séries seront toutes proposées en 4K sur la plateforme de la maison mère. Kevin Feige, le PDG de Disney, avait déclaré en 2018 “Disney+ doit être la plateforme de tous les contenus Disney, ce qui signifie récupérer nos produits disponibles ailleurs”.

Pour ceux n'ayant pas Disney+, vous avez jusqu'au 29 juin pour profiter des séries en question.