Mahmud Asrar et Stéphanie Hans à Album Comics ce week-end

Le Free Comic Book Day, c'est ce samedi 7 mai ! Et pour l'occasion, le comic shop parisien Album Comics vous propose, en plus de la traditionnelle distribution de comics offerts, une double séance de dédicace en compagnie des artites Stéphanie Hans et Mahmud Asrar.

Les deux auteurs seront présents ce dimanche 8 mai à la boutique, seulement sur réservation préalable. Pour y participer, il vous suffit d'acquérir l'un des packs dédicace proposés par la librairie, qui vous débloque automatiquement une place pour la dédicace, dont l'horaire vous sera ensuite communiqué. Voici les packs disponibles, pour chaque artiste :

Mahmud Asrar : https://www.albumcomics.com/fr/1031-mahmud-asrar-dimanche-8-mai-2022

Stéphanie Hans : https://www.albumcomics.com/fr/1032-stephanie-hans-dimanche-8-mai-2022

Vous pourrez également retrouver sur MDCU une interview des deux artistes, qui sera réalisée ce week-end à Album Comics.

Et pour participer au FCBD toute la journée de demain, la règle est simple : 4 comics offerts parmi la sélection pour tout achat dans la boutique, 4 de plus dès 40 euros d'achat, ou 8 de plus dès 80 euros.

On vous donne rendez-vous ce week-end pour fêter les comics comme il se doit !