[Review VF] Superman Son of Kal-El Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Superman Son Of Kal-El tome 1, écrit par Tom Taylor et dessiné par John Timms, Daniele Di Nicuolo, Steve Pugh et Clayton Henry. Il est sorti le 20 avril pour 18 euros. Il contient le titre US Superman Son of Kal-El #1-6 + Superman Son of Kal-El Annual #1

Jonathan Kent a subi beaucoup d'expériences au cours de sa jeune vie : traversé de nombreuses épreuves et même vécu dans le futur avec la Légion des Super-Héros, chargés de l'entraîner pour le jour où son père, Clark Kent, ne pourrait plus être Superman . Même si Jon ne sait pas exactement quand ce jour aura lieu, les signes lui montrent qu'il pourrait être proche... Il est temps pour le fils de porter la cape de son père et le symbole d'espoir que représente Superman .

On continue notre tour d'horizon des titres de la période DC Infinite pour se tourner cette fois-ci vers le second titre Superman de cette période. Une première depuis la période DC Renaissance chez Urban Comics, à la différence que cette série n'est pas dédié à Clark Kent, mais à son fils Jon Kent, la moitié du duo Super-Sons. Un personnage qui a connu un parcours des plus particuliers, Il a vieilli de plusieurs années passant d’un enfant de 10 ans à un adolescent proche de ses 18 ans dans le run de Brian Michael Bendis sur Superman , lui faisant louper plusieurs années avec ses parents et coupant court au duo Super-Sons apprécié par les lecteurs, mais qui ne sera pas non plus oublié dans ce tome. Ce nouveau titre va continuer la direction lancée par Bendis faisant de Jon Kent le nouveau Superman suite aux événements de Superman Infinite, tout cela pour un résultat mitigé.

Pourtant avec Tom Taylor au scénario on pourrait s'attendre à avoir la même qualité qu’il a sur Nightwing Infinite. C’est cependant le fait d’avoir Taylor comme scénariste qui va vite révéler les faiblesses du titre à cause de son style d’écriture. Tom Taylor réutilise souvent les mêmes ficelles scénaristiques dans chacun de ses titres, et si ça fonctionne pour certains titres ça l’est moins ici où les codes de narration de l'auteur deviennent de plus en plus visibles et clichés. Que ce soit dans ses moments chocs qu’on devine bien avant qu’ils n’arrivent ou dans sa narration qui n’est pas toujours des plus efficaces. Par exemple, les moments d'humour font esquisser un sourire mais sans plus, certaines vannes notamment autour de Batman commencent à être lourdes à force de dessiner un portrait très cliché du personnage.

Les menaces ne sont pas non plus le grand intérêt de ce volume, le vilain principal de ce premier tome est juste un dictateur très, très méchant sans aucune nuance. Ce qui est dommage, car c’est amusant de revoir un Ancien vilain de l’époque Wildstorm refaire surface en même temps que Superman dirige une vnouvelle ersion de l’Authority. Malheureusement, l’auteur n’en profite pas pour faire un lien en faisant intervenir d’autres personnages de cet univers ou de le rendre plus intéressant.

Toutefois mis à part ces défauts, ce tome un reste un bon début appréciable. Déjà, Taylor sait rendre ses personnages sympathiques et c’est le cas pour Jon Kent qui a plus de personnalité que lorsque Bendis l’écrivait. Il réussit à l’intégrer au reste de l’univers DC et lui donne des interactions réussies avec d’autres Super-héros. L’auteur a aussi la bonne idée de démarquer l’ancien Superboy de son père en faisant un Superman plus social et tourné vers des problématiques d’actualité, ce qui apporte un contrepoint bienvenu à des séries de super-héros plus classiques en abordant des thématiques comme l'immigration, le réchauffement climatique (franchement vu la température qu’il fait, on a bien raison de le rappeler)… et c’est bien de voir un Superman comme ça, mais c’est pas toujours très marquant comparé à d’autres travaux de l’auteur. En plus de ça, l’un des autres points qui a fait l'actualité lors de son annonce, c’est la bisexualité du personnage. Au-delà de l’aspect de sa sexualité, Taylor nous propose une relation qui n’est pas des plus convaincantes. On ressent peu d’alchimie entre Jon et son petit copain, le cheminement amenant au début de leur relation étant un peu étrange et trop court pour qu’on y adhère complètement.

Les dessins ne sont pas aussi des plus encourageants. John Timms n’a pas un dessin des plus glamours même s'il fait le job et réussi certaines scènes. Il nous gratifie aussi d’un nouveau costume à Jon Kent réussi mêlant des éléments du costume classique de Superman et modernité, même si la ceinture fait un peu bizarre. Daniele Di Nicuolo dessine le temps d’un numéro et il est en deça de son niveau habituel, comparé à son travail sur Seven Secrets où certains personnages ne semblent pas finalisés même si on reconnaît sa patte. Les dessinateurs de l’Annual remontent le niveau avec un style plus agréable à voir.