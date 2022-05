[Sorties Comics] Jeudi 05 Mai

404 Comics



Jonna et Rainbow poursuivent leurs aventures et font face à la monstruosité des hommes.

Une fois leur havre de paix détruit, les filles sont reparties. Elles ont suivi une piste menant à une ville sous terre cachée dans les vestiges brisés d'une puissante forêt de séquoias, attirées par l’histoire réconfortante d’une nouvelle communauté dans laquelle leur père aurait pu trouver refuge. Mais, pour Rainbow et Jonna la vie dans cette nouvelle grande ville est déroutante ! Si Jonna trouve la célébrité dans les arènes dans lesquelles elle combat d’horribles monstres géants, Rainbow elle explore leur nouvel environnement à la recherche d'un peu de gentillesse, mais elle doit faire fait face à de nouveaux mystères.

Prix : 14.95€