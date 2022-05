[Sorties Comics] Mercredi 04 Mai

Panini Comics



Pas de note

Charles Soule, Ethan Sacks, Luke Ross, Ramon Rosanas…



C'est l'heure du combat final, dans une saga qui va transformer le visage de la galaxie toute entière ! Tout le monde en veut à Boba Fett et il ne voit plus comment il pourra récupérer le corps de Han Solo, et se faire payer auprès de Jabba. La fin en surprendra plus d'un !



(Contient les épisodes US Star Wars (2020) 17-18, Darth Vader (2020) 17, Doctor Aphra (2020) 15, Bounty Hunters (2020) 17, War of the Bounty Hunters 5 et WotBH : IG-88, inédits)

Prix : 20.99€