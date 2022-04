[Sorties Comics] Mercredi 27 Avril

Panini Comics

Brian Michael Bendis, Jason Aaron, Stuart Immonen, Chris Bachalo…



Les X-Men sont divisés en deux factions, l’une guidée par Cyclope et l’autre par Wolverine. La Bataille de l’Atome est sur le point de commencer. Les choses se compliquent quand de mystérieux ennemis attaquent l’école Jean Grey et Wolverine semble devoir en payer le prix le plus fort.



(Contient les épisodes US X-Men: Battle fo the Atom (2013) 1-2, All-New X-Men (2012) 16-17, X-Men (2013) 5-6, Uncanny X-Men (2013) 12-13 et Wolverine & the X-Men (2011) 36-37, précédemment publiés dans MARVEL NOW! ALL-NEW X-MEN 4)

Prix : 32€