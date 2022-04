DC Comics ressuscite le titre Blue Beetle : Graduation Day

Alors que le film Blue Beetle est en production pour 2023, le personnage va bénéficier d'une nouvelle mini-série au pitch pas si inédit que ça, puisque que c'est le retour d’une ancienne proposition du DC Round Robin .

Pour donner un peu de contexte, l'année dernière lors du premier DC Round Robin , parmi les pitchs proposés l'un d'entre eux était sur Blue Beetle, mais il n'a pas passé les Demi-finales. Cependant, ça n’a pas marqué sa fin puisque l'éditeur avait annoncé plusieurs fois que les pitchs qui ne gagnent pas le DC Round Robin avaient toujours une chance de revenir à l'avenir. Et c'est chose faite pour Blue Beetle : Graduation Day qui va revenir dans l'année.

L'équipe créative est composée de Josh Trujillo (Rick and Morty: Worlds Apart) et Adrián Gutierréz. L’histoire va s’intéresser à la vie scolaire de Jaime Reyes/Blue Beetle, qui ne sait pas quelle direction donner à sa vie. Cependant, les Reach débarquent sur Terre lors de la remise des diplômes. Cela l'amène à avoir Starfire pour mentor, mais aussi à la question si c’est Jaime ou le Scarabée qui est aux commandes ?