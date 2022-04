[Zap' MDCU] Sorties du 13/04/2022: Green Lantern

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 13 avril ! Chez DC Comics, c'est la fin pour Green Lantern et le lancement de Flashpoint Beyond; et on continue de suivre le crossover Trial of the Amazons dans Wonder Woman. Chez Marvel, on continue de suivre X-Men. Chez Image Comics, on a testé l'anthologie Image! qui fête les 30 ans de l'éditeur.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Nova Lux Ecrit par Geoffrey Thorne Dessiné par Tom Raney & Marco Santucci Couverture de Bernard Chang Ecrit par Geoffrey Thorne Dessiné par Tom Raney & Marco Santucci Couverture de Bernard Chang





(1) Sisterhood of the Metal Bones Ecrit par Gerry Duggan Dessiné par Javier Pina Couverture de Pepe Larraz Ecrit par Gerry Duggan Dessiné par Javier Pina Couverture de Pepe Larraz





(1) Image! #1 Ecrit par Geoff Johns / Kyle Higgins / Wes Craig / Skottie Young / Patrick Kindlon / Mirka Andolfo / Wyatt Kennedy / Dean Haspiel / Declan Shalvey / Brenden Fletcher Dessiné par Andrea Mutti / Daniele Di Nicuolo / Dean Haspiel / Declan Shalvey / Erica Henderson / Luana Vecchio / Maurizio Rosenzweig / Mirka Andolfo / Skottie Young / Wes Craig Couverture de Michael Busuttil The Blizzard Part 1/ 12

Old Dog: the Drop

Gospel for a New Century Part 1/3

Kaya Part 1/4

Stupid Fresh Mess Part 1/12

Hopeless Part 1/3

Red Stitches Part 1/12

Shift Part 1/4

Gehenna Part 1/12

Billy Dogma Part 1/12 Ecrit par Geoff Johns / Kyle Higgins / Wes Craig / Skottie Young / Patrick Kindlon / Mirka Andolfo / Wyatt Kennedy / Dean Haspiel / Declan Shalvey / Brenden Fletcher Dessiné par Andrea Mutti / Daniele Di Nicuolo / Dean Haspiel / Declan Shalvey / Erica Henderson / Luana Vecchio / Maurizio Rosenzweig / Mirka Andolfo / Skottie Young / Wes Craig Couverture de Michael Busuttil The Blizzard Part 1/ 12

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) The Clockwork Killer Prologue Ecrit par Geoff Johns Dessiné par Eduardo Risso Couverture de Dexter Soy Ecrit par Geoff Johns Dessiné par Eduardo Risso Couverture de Dexter Soy