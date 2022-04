[Sorties Comics] Vendredi 15 Avril

Délirium



Bienvenue au Vingt-Cinquième siècle, aux confins de la galaxie, sur la Lune d’YLUM, siège d’une base-cité souterraine extraterrestre antique devenue le repaire du tout-puissant NEXUS. Celui-ci est investi de pouvoirs extraordinaires par le dernier représentant alien de cette cité dans un but précis : traquer les criminels de guerre et assassins de masse, et les éliminer. A commencer par son propre père. Les « cibles » lui sont envoyées peupler ses rêves dans lesquels il va revivre leurs crimes, jusqu’à ce que, pour échapper à la folie, il doive accomplir ses missions sans autre forme de procès. En parallèle de ces missions qui le coupent progressivement de toute humanité, NEXUS décide d’ouvrir les portes de sa cité d’accueil à tous les réfugiés de conflits planétaires que personne ne veut accueillir et dont il décide de devenir le protecteur. Il espère ainsi pouvoir se servir de ses pouvoirs pour combattre certains injustices et fonder un havre de paix dans lequel il tiendra à distance à la fois la solitude et l’univers mortifère dans lequel l’enferment ses missions. Mais ces nouveaux compatriotes rêvent d’indépendance et peu à peu décident de prendre leur destin entre leurs mains et fonder leur propre état, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles tensions sociales et politiques…

