Fin de tournage pour la série Walking Dead

Le compte Twitter officiel de la série TV The Walking Dead a publié un message indiquant la fin de tournage du dernier épisode de la dernière saison de la série. Débutée en 2010, l'adaptation du comics de Kirkman, Moore et Adlard aura duré 11 saisons et 177 épisodes. Mais si The Walking Dead se termine, l'univers persiste à la TV avec ses séries dérivées diffusées ou à venir, comme Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond, Tales of the Walking Dead, Isle of the Dead, la trilogie de films sur Rick Grimes ou encore le projet de série sur Daryl et Carol .