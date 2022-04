Vestron dévoile son programme pour les 40 ans de G.I. Joe

2022 marques les 40 ans de la franchise G.I. JOE, A Real American Hero !. À l'origine une ligne de jouet, cette franchise a été déclinées sûr plein de supports variée comme des dessins animés, des films, des jeux vidéo et évidemment des comics. Vestron, qui possède les droits de la licence, va fêter cet anniversaire en bonne et due forme en publiant autant de titres modernes que d'anciennes séries.

Pour les titres les plus récents, on retrouvera dans l'ordre de parution :

- SNAKE EYES : Deadgame (mai 2022), une histoire sur Snake Eyes par Rob Liefeld (Co-créateur de Deadpool ).

par (Co-créateur de ). - M.A.S.K. X G.I. Joe (juin 2022), un crossover avec l'univers M.A.S.K. autre franchise de jouet.

autre franchise de jouet. - G.I. Joe : Sierra Muerte (juillet 2022), un récit complet et indépendant de la continuité principale réalisé par Michel Fiffe (Copra, Panorama)

(Copra, Panorama) - Un nouveau G.I. Joe Special Missions : Operation DEADFALL (août 2022) s'intéressant cette fois-ci au personnage de Zartan , leader des Dreadnoks lié au groupe Cobra.

, leader des lié au groupe - First Strike (Revolution II) (septembre 2022) qui constitue de suite au crossover Revolution centrée sur G.I. Joe, Transformers et M.A.S.K.

Pour les oldies, Vestron compte publier des épisodes de la série originale, publiée à l'origine chez Marvel jusqu'au numéro 155 pour être repris par IDW Publishing. Elle est entièrement écrite par Larry Hama (Wolverine) et est toujours en cours de parution à l'approche du numéro 300. L'éditeur commencera par l'album G.I. Joe, A Real American Hero! 40ème Anniversaire qui contiendra le premier numéro publié par Marvel, ainsi que d'autres numéros ayant marqué les comics G.I. Joe. L'album sera suivi d'une série G.I. Joe, A Real American Hero! Maximum Action Super Special qui viendra compléter la publication de l'ancienne série. D'abord en s'intéressant avec un tome 0 aux origines de personnages importants comme Snake Eyes, Serpentor ainsi que d’autres épisodes de l’époque Marvel. Ensuite, la série en 5 tomes couvrira la période Marvel de 1992 à 1994 qui d'après Vestron ne nécessite pas de connaître les numéros précédents pour être appréciés, et comporte des crossovers avec d'autres franchises de jouets des années 90 (Ninja Force, Star Brigade, D.E.F. et Eco Warriors). Pour finir, après la publication de cette série, deux autres compilations d'épisodes arriveront nommées : Yo Joe! et Cobraaa!!!, en hommage aux cris de guerre des deux factions ennemis.

En résumé, voici le planning des publications G.I. Joe 2022-2023 :