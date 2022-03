[Review VF] Robin Infinite Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Robin Infinite tome 1, écrit par Joshua Williamson et dessiné par Gleb Melnikov et Jorge Corona. Il est sorti le 25 Mars pour 18 euros. Il contient les titres US Robin #1-6 + back-ups Batman #106 et Detective Comics #1034.

Damian a disparu ! Malgré les recherches intensives lancées par sa famille, plus une trace du rejeton démoniaque de Bruce Wayne ... Sur les traces de l'obscure Ligue de Lazare, une faction dissidente de la Ligue des Ombres de son grand-père Ra's Al Ghul , Damian accède à un tournoi d'arts martiaux établi sur une île secrète. En parallèle, Batman redoute ce que son fils prépare et se demande s'ils pourront un jour se réconcilier après leurs récents différends. Tandis que Damian s'enfonce dans les machinations de la Ligue de Lazare, le fils de la chauve-souris découvre qu'il a peut-être trouvé la seule épreuve qu'il ne pourra surmonter seul...

C’est cette fois-ci un autre personnage du Bat-verse qui arrive dans la collection DC Infinite. Ce tome marque le retour de du titre Robin mettant en avant la quatrième itération, à savoir Damian Wayne, le fils de Batman. Avant de commencer la critique, il serait bon comme pour d’autres titres de la collection DC Infinite de rappeler le contexte. Comme nous le résume Urban Comics dans son introduction, Damian Wayne a traversé de dures épreuves, notamment avec la mort d’Alfred dans Batman Rebirth Tome 12 dont il se sent responsable. C’est donc un Damian Wayne isolé de la Bat-family qui retourne voir l’autre branche de sa famille, sa mère Talia Al Ghul. Ce qui l’amènera rapidement dans une nouvelle quête qui le soumettra à de rudes épreuves.

Joshua Williamson qui prend beaucoup de galons chez l’éditeur, notamment en étant le chef d’orchestre de l’univers DC, installe rapidement l’intrigue principale. Alors, le poncif d’une organisation qui existe depuis des années, mais dont bizarrement, on n’en entend parler que maintenant, c’est vu et revu dans les comics des Big Two. Toutefois, cela permet d’installer une ambiance exotique et intrigante de la part de l’auteur qui fonctionne. L’aspect manga Shōnen qui ressort de ce tome avec le tournoi lui sied à merveille, notamment grâce aux règles du tournoi, amusantes à découvrir elles apportent un côté jouissif dans les combats. Elles permettent également de donner une autre saveur à l’ambiance et d’installer du mystère sur les réelles raisons des combats. Williamson gère très bien le rythme de son histoire et à l’intelligence de ne pas se concentrer que sur le tournoi. Il continue aussi à proposer des cliffanghers propres à lui qui fonctionnent toujours autant.

Ce qui fait la grande qualité de ce tome 1, c’est bien sûr Damian Wayne. Ici, il est écrit avec subtilité et sa caractérisation est passionnante à lire. Il garde son caractère arrogant et de petit con, mais l’auteur le rend attachant et n'hésite pas à lui faire subir des échecs afin qu'il se remette en question. La justesse de ses interactions avec d’autres personnages fait aussi la réussite de ce tome, certaines sont émouvantes, parfois drôles à lire. La présence de pages mangas est un procédé utilisé par l'auteur visant à offrir un contraste avec le caractère de Robin, en apportant un côté naïf et plus poétique. Cela permet de changer d'univers et de baisser la violence ambiante. Même si au premier abord ça peut surprendre de la part du personnage, comme d’autres détails qui peuvent faire tiquer. Par exemple, il s’adapte rapidement aux règles particulières du Tournoi ce qui étonne.

D’ailleurs, la caractérisation de certains personnages connus surprend aussi, on retrouve un membre de la famille de Damian ayant une attitude décontractée par rapport à ce qu’on a lu sur lui. Toutefois, ça ne gâche pas non plus la lecture, les personnages secondaires fonctionnent bien en général. On retrouve des personnages connus comme Ravager qui sert de “mentor”. Ainsi que le retour surprenant d’un personnage effacé depuis les New 52, l’auteur en fait un des combattants les plus dangereux et un rival à Robin avec qui il a beaucoup de points communs. On est curieux de savoir ce qu’il lui est arrivé, même s'il parlera plus aux lecteurs vétérans. On découvre aussi des nouveaux personnages comme Flatline amusant à lire pour ses dialogues et son caractère. De même que le mystérieux Respawn, il s'agit d'un personnage désagréable comme on aime les lire, et intriguant. Les références à la continuité et à l’univers DC apportent un plus appréciable à la lecture permettant d’ancrer le personnage dans son environnement et feront plaisir aux fans.

Comme dit précédemment, il y a une ambiance de mangas Shōnen dans cette histoire et ce n'est pas si anodin que ça vu le dessinateur Gleb Melnikov. Ses dessins comporte quelques influences des dessins de manga. Notamment dans l’aspect rond des personnages qui donne un côté jeunesse à l’histoire, plus le découpage dynamique des combats que le dessinateur retranscrit très bien. Il est remplacé le temps d’un numéro par un autre dessinateur Jorge Corona. Son style de dessin est presque identique à Gleb Melnikov. La différence étant que les traits des personnages sont moins ronds et plus affûtes. Toutefois, ça ne choque pas à la lecture, c’est un bon remplaçant.