Young Justice revient pour une mini-série

Lors d'une interview Joshua Williamson avait annoncé qu'il fallait s'attendre à plusieurs tie-ins pour l'event Dark Crisis. Le premier d'entre eux vient d'être révélé et ça sera une mini-série dédiée à l'équipe Young Justice , simplement nommée Dark Crisis : Young Justice . Le titre suivra les membres les plus connus de l'équipe originale gérer la mort de leurs mentors, le premier numéro démarrant durant les funérailles de la Justice League. Rapidement, cela débouchera sur Wonder Girl qui se lance à la recherche d'Impulse, Robin (Tim Drake) et Superboy qui ont disparu suite aux funérailles.

On retrouvera à l’écriture Meghan Fitzmartin (Batman: Urban Legends), et pour les dessins Laura Braga (Harley Quiin). L’autrice promet d'aborder l'aspect héritage qu'entretient l'équipe, étant un aspect important de l'event. À titre d'exemple, les premières pages font appel à l'historique de l'éditeur avec des références à Infinite Crisis où les membres de l'équipe avaient étaient chamboulé en profondeur à l'époque. Elle va aussi continuer l'histoire du personnage de Tim Drake, ayant développé l’aspect bisexuel du personnage dans les numéros de Batman : Urban Legends.

Le 1er numéro sortira le 21 Juin et sera accompagné d'une couverture alternative, réalisée par Todd Nauck. La couverture suivante est celle du futur numéro 2.