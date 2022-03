[Review VF] Will Eisner - Affaires De Familles

Delcourt réédite certaines oeuvres du grand Will Eisner, et a sorti récemment l'album Affaires de familles, qui regroupe en réalité 3 romans graphiques de l’auteur.

Le premier récit se nomme La Valse des alliances et date de 2003. Il s’intéresse principalement aux Arnheim, une famille juive allemande, qui a fondé une entreprise de corsets. Eisner débute son histoire en faisant un historiques de ces familles juives allemandes qui sont venues s’installer aux Etats-Unis. Il nous détaille leur fonctionnement, notamment l’importance de la réputation et de la famille. Il s’agit d’une grande saga se déroulant sur plusieurs générations. Nous débutons avec Isidore qui fonde l’entreprise, et a deux enfants pourris gâtés. L’un tournera mal et sera exclu de la famille, et l’autre aura donc la tache de reprendre l’entreprise familiale.

Pour ça, il faut lui trouver une femme. Petit à petit, nous basculons sur cette nouvelle génération incarné par Conrad. Il est peu intéressé par les affaires, mais va finir par transformer l’entreprise pour devenir conseiller en placement en bourse. Nous sommes alors dans les années 1920, et nous suivrons aussi en partie la génération suivante. Le récit alterne les planches de pures bandes dessinées, et certaines planches qui mixent la BD et des zones de textes, permettant de détailler le récit et de faire des bonds dans le temps.

L’histoire se déroulant sur plusieurs dizaines d’années, Eisner se focalise sur certaines scènes judicieusement bien choisies. Elles nous montrent deux aspects développés en parallèle, mais indissociables l’un de l’autre : les affaires et la famille. La saga qui en ressort est passionnante, crédible et profondément humaine. Les vies qu’elle décrit sont parfois très dures, et injustes. C’est absolument génial, et très bien écrit, on ne s’ennuie pas une seule seconde. L'histoire rappelle les grandes sagas cinématographiques, comme Le Parrain par exemple (en moins violent bien sûr).

Le deuxième récit date de 1998, et donne le nom au recueil : Affaires de famille. Plus proche de notre époque, il nous conte l’histoire de frères et sœurs qui doivent se retrouver pour fêter les 90 ans de leur père. Nous suivons d’abord individuellement chacun des personnages, nous révélant toute leur hypocrisie : la plupart veulent montrer qu’ils ont mieux réussi dans la vie que les autres, et/ou espère un héritage du papa. La famille que nous présente Eisner regroupe le pire qui peut se faire. Il entrecoupe son récit de flashbacks pour bien nous caractériser la famille et leurs relations les uns aux autres.

Enfin, le dernier récit n’en est pas vraiment un, mais plutôt quatre. Ce sont des histoires plus ou moins courtes qui ont été publiées en 2000. Même si le lien avec la famille est moins marqué, il y a toujours une relation, que ce soit d’adoption d’un enfant ou l’histoire d’une bague de fiançailles. Cependant, ces récits courts mettent bien en valeur l’esprit de ces romans graphiques. Ils sont conçu comme des contes, des fables, basés probablement sur des faits réels, mais exacerbés afin de mieux en saisir le propos de l’auteur, et en proposant une certaine morale à la fin.

Au-délà d’histoires très bien écrites, et passionnantes à suivre, ces récits nous montrent le peu d’estime qu’a Eisner pour la famille. Ils sont vraisemblables, et assez durs pour tous les personnages. Cependant, ces moments authentiques restent un régal à lire, par leur réalisme et leur justesse. Si aujourd’hui, le nom de Will Eisner est reconnu, et qu’un prix existe à son nom, ce n’est pas pour rien. Que ce soit cet album ou un autre, ces récits font désormais partis de l’histoire, et sont nécessaires pour comprendre l’œuvre d’un des plus grands auteurs américains de bande dessinée.