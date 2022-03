The Walking Dead : un spin-off Maggie/Negan

Si la série principale The Walking Dead se terminera avec sa onzième saison actuellement en diffusion, il semble que nous ne soyons pas près de dire adieu aux personnages qui la peuplent. Carol et Daryl ne seront pas les seuls à revenir pour une série spin-off, puisqu'un autre duo est annoncé dans son propre série, à savoir Maggie et Negan ! Intitulée The Walking Dead: Isle of the Dead, la première saison composée de six épisodes débutera en 2023 sur AMC+.

Eli Jorné sera le showrunner de la série, aux côtés de Scott Gimple, alors que les acteurs Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan seront également producteurs.

Voici le synopsis de la série :