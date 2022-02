Un trailer pour Constantine: The House of Mystery

Même si Justice League Dark: Apokolips War avait signé la fin d'une ère au sein du DC Animated Movie Universe, le personnage de John Constantine sera bientôt de retour dans son propre court-métrage, qui semble rester dans la continuité de ces derniers évènements. Constantine: The House of Mystery verra le retour de l'acteur Matt Ryan sur le personnage, alors que Constantine a été condamné à errer pour l'éternité dans la fameuse House of Mystery, justement à cause de ses actions lors d'Apokolips War.

Le court-métrage sortira courant 2022, accompagné des trois autres annoncés : The Losers, Blue Beetle et Kamandi.