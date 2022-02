Le magazine Comic Box de retour

Xavier Fournier a annoncé sur son blog le retour du célèbre magazine français Comic Box. Pour ceux qui l'aurait oublié, il s'agissait du premier magazine professionnel consacré aux comics. Il a été lancé en 1998, et a eu des hauts et des bas, jusqu'à sa fin, en 2017. Fournier en était alors le rédacteur en chef depuis 2011.

Jusqu'à aujourd'hui, Comic Box continuait à produire quelques articles sur son site. L'annonce concerne donc bien une version papier qui sera produite en collaboration avec l'éditeur Huginn & Muninn. L'équipe rédactionnelle sera d'ailleurs celle d'origine. Une excellente nouvelle pour les fans français de comics. Il manque cependant encore quelques informations, mais le magazine devrait revenir dans le courant du 2ème trimestre 2022, dans un format plus épais (mook), avec à peu près les mêmes rubriques qu'avant. On nous promet plus de détails bientôt.

Xavier Fournier rappelle à l'occasion qu'il a aussi récupéré les droits de Strange, qui est son autre gros projet pour 2022. Il précise que le retour de Strange se fera avec un autre éditeur, et qu'il en donnera des détails plus tard dans l'année.