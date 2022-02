Le crossover JLA/Avengers est de retour à l'impression

La mini-série JLA/Avengers, écrite par Kurt Busiek, est le dernier crossover en date réunissant les deux éditeurs concurrents que sont Marvel et DC. Publiée en 2003/2004, elle aurait mis une vingtaine d'années à sortir, et n'était plus éditée depuis 2008. The Hero Initiative a obtenu la possibilité de la republier des deux éditeurs. L'album sera publié en mars en l'honneur de son dessinateur, George Pérez, diagnostiqué récemment d'un cancer. Il sera limité à 7 000 copies et coutera 28,99$. En France, la mini-série avait été publiée chez Sémic, et une réédition serait aussi bienvenue, même si peu probable.