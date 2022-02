Pas de FCBD France cette annÃ©e

Le Free Comic Book Day est une journée que les amateurs de comics connaissent bien, puisqu'elle permet de se procurer plusieurs titres gratuitement. Au delà de cet aspect, c'est aussi l'occasion de célébrer notre passion, avec une série d'évènements. D'abord apparue aux Etats-Unis, une version française existe depuis plusieurs années maintenant. Se déroulant le premier samedi du mois de mai, les éditions de 2020 et 2021 ont été chahutées par la pandémie, et nous attendions des nouvelles de celle de 2022.

Cependant, alors qu'aux Etats-Unis, le FCBD est bien prévu pour le 7 mai, l'équipe du FCBD France annonce qu'il n'y aura pas de version française. La raison avancée est la même que pour l'annulation de l'année dernière : aucun distributeur n'a été trouvé. Autre raison est l'explosion du coût du papier. Il n'y aura donc pas de fascicules français gratuits cette année non plus. Il faudra se contenter du sketchbook édité par Comics Zone et les fascicules américains. En attendant, nous l'espérons, un retour en 2023.