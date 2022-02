[Zap' MDCU] Sorties du 26/01/2022: Saga

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 26 janvier! Chez Image Comics, c'est le grand retour de Saga après de longs mois d'absence, et on a lu la conclusion de Stray Dogs: Dog Days. Chez Boom, on continue de suivre Power Rangers Universe. Chez DC Comics. on fête le Detective Comics 1050 et on suit toujours Teen Titans Academy et Deathstroke Inc. Chez Marvel, on a lu Thor et on a testé X Deaths of Wolverine .

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





Chapter 55 Ecrit par Brian K. Vaughn Dessiné par Fiona Staples Couverture de Fiona Staples





God of Hammers Part 3 Ecrit par Donny Cates Dessiné par Nic Klein Couverture de Nic Klein

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





Time to Die Ecrit par Benjamin Percy Dessiné par Federico Vicentini Couverture de Adam Kubert

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





Ghosts of a Different Life Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Paolo Pantalena Couverture de Howard Porter





Expulsion Part 1 Ecrit par Tim Sheridan Dessiné par Rafa Sandoval, Brent Peeples & Jordi Tarragona Couverture de Rafa Sandoval & Jordi Tarragona

LES GRANDS DE L'INDé





Dog Days Part 2 Ecrit par Tony Fleecs Dessiné par Trish Forstner Couverture de Trish Forstner & tony Fleecs