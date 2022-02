[Sorties Comics] Mercredi 02 Février

Panini Comics



Dan Slott, Christos Gage, Olivier Coipel, Adam Kubert, Giuseppe Camuncoli…



Le terrible Morlun est de retour et avec les mystérieux Héritiers, il veut tuer tous ceux qui portent le titre de Spider-Man à travers le multivers. C'est le début de l'épopée la plus ambitieuse de l'histoire de Peter Parker, qui va devoir s'allier avec ses homologues de réalités parallèles !

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (2014) 4, 7-15, Guardians of the Galaxy FCBD 2014 (II), Superior Spider-Man (2013) 32-33, Edge of Spider-Verse 1-5, Spider-Verse Team-Up 1-3, Spider-Verse 1-2, Spider-Man 2099 (2014) 6-8, Scarlet Spiders 1-3 et Spider-Woman (2015) 1-4, précédemment publiés dans AMAZING SPIDER-MAN NOW! 1, LES GRANDS ÉVÉNEMENTS MARVEL : SPIDER-VERSE, SPIDER-MAN UNIVERSE 14-15 et SPIDER-MAN (V5) 6-10)

Prix : 75€