[Sorties Comics] Mercredi 26 Janvier

Bill Mantlo, Chris Claremont, Don Heck, John Byrne…



Black Widow, Hercule, Ghost Rider, Iceberg et Angel : une équipe des plus atypiques est née, qui adopte le nom de Champions ! Qu’ils percent les secrets de l’homme qui a créé Black Widow ou qu’ils affrontent un redoutable tandem formé par Magnéto et le Docteur Fatalis, ce groupe a eu une carrière brève mais intense !

(Contient les épisodes US Champions (1975) 1-17, Iron Man 4, Avengers 163, Super Villain Team Up 14, Spectacular Spider-Man 17-18, Incredible Hulk Annual 7, précédemment publiés dans Titans 4-21, Hulk (Arédit) 25 et les intégrales SPIDER-MAN, AVENGERS et IRON MAN)

Prix : 36€