Spider-Punk débarque dans une mini-série solo

L'effervescence autour de Spider-Man et de toutes ses versions dérivées ne va pas se calmer de si tôt et Marvel Comics en a bien conscience. L'éditeur va publier une mini-série en 5 numéros dédiée au pesonnage de Spider-Punk à partir d'avril 2022.

Avec la première partie du film d'animation Across the Spider-Verse à l'automne, la Maison des Idées a choisi de mettre en lumière un tisseur d'un autre univers, chouchou des fans avec un bon potentiel à exploiter. Créé dans les pages d'Amazing Spider-Man #10 lors du crossover original de Dan Slott et Olivier Coipel, Spider-Punk sera donc le premier titre solo du héros, cette fois-ci écrit par Cody Ziglar et illustré par Justin Mason avec une couverture dessinée par son papa français.

Cette série limitée s'intéressera à l'histoire de Spider-Punk et de l'univers-318, réalité dans laquelle Hobie Brown est le héros arachnéen, en fuite après la disparition de Norman Osborn, président des États-Unis. Mais il ne sera pas seul puisque Spider-Punk réunira une équipe de 4 à 5 héros parmi lesquels Captain Anarchy, version 318 de Captain America qui n'est autre que Karl Morgenthau alias Flag-Smasher, et un variant d'Ironheart aka Riri Williams.

En plus de la couverture de Coipel, plusieurs variant covers sont prévus par Todd Nauck (seule cover déjà révélée), Maria Wolf, Mike Del Mundo et Takashi Okazaki. Spider-Punk #1 à découvrir en avril 2022.