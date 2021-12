Un extrait et un titre pour Spider-Man : Into the Spider-Verse 2

Spider-Man : Across the Spider-Verse partie 1

Alors que le monde du divertissement a les yeux rivés sur la sortie imminente de Spider-Man : No Way Home, Sony a posté un premier aperçu d'un autre projet arachnéen attendu pour l'année prochaine. C'est en effet la suite du film d'animation Spider-Man : Into the Spider-Verse qui s'est dévoilée via un extrait qui reprend un peu là où nous avions laissé Miles Morales.

Spider-Gwen et Spider-Man 2099 sont donc au rendez-vous de ces premières images toujours aussi colorées à la patte graphique bien identifiée. Cet aperçu nous offre également deux informations supplémentaires. Ce second film s'intitulera Spider-Man : Across the Spider-Verse et ne sera que la première partie d'une aventure qui s'étalera donc sur plusieurs long-métrages. Si la qualité est toujours au rendez-vous, cette nouvelle ne pourra que ravir les fans.

Spider-Man : Across the Spider-Verse partie 1 est prévu pour octobre 2022.