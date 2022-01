Marvel réimagine ses personnages avec le costume de Spider-Man

Parmi son Arsenal de procédés marketing, Marvel Comics use et abuse des couvertures alternatives à thème. Pour célébrer les 60 ans à venir de Spider-Man la Maison des Idées s'est donc dit qu'une série de couvertures variant sur le personnage serait une bonne idée à exploiter.

Comme celles qui mettaient Spider-Gwen dans la peau d'autres personnages de Marvel, il s'agira cette fois-ci d'illustrations de plusieurs personnages de la maison qui auront l'honneur de porter des versions revisitées du célèbre costume de Spidey . La liste fournie par l'éditeur détaille les premiers artistes et personnages impliqués :

Amazing Spider-Man #1 par Romina Jones

#1 par Romina Jones Carnage #2 par Kyle Hotz et Alex Guimaraes

Shang-Chi #11 par Rahzzah

Thor #24 par Declan Shalvey

Venom #7 par Pete Woods

Silk #4 par Bengal

Silver Surfer Rebirth #4 par Rod Reis

Iron Man #19 par Dan Jurgens, Brett Breeding et Edgar Delgado

Immortal X-Men #2 par Kaare Andrews

Captain Marvel #39 par David Baldeon et Israel Silva

Toutes ces couvertures, visibles en galerie sous l'article, seront disponibles au fil du mois d'avril, sauf la dernière mentionnée qui n'arrivera qu'en juin et d'autres qui seront révélées plus tard. En tout cas, préparez-vous à d'autres célébrations de la part de Marvel qui débuteront en avril avec le relaunch d'Amazing Spider-Man et ses 14 couvertures différentes.