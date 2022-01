Pas moins de 14 variant covers pour Amazing Spider-Man #1

L'un des évènements comics du mois d'avril 2022, ce sera la relance du titre Amazing Spider-Man , avec le retour de l'artiste légendaire de la franchise, John Romita Jr, accompagné par Zeb Wells au scénario. Un nouveau numéro 1 qui célèbrera également les 60 ans de l'homme-araignée, depuis ses débuts dans Amazing Fantasy #15 en 1962. Et l'éditeur Marvel n'a pas râté l'occasion d'y aller de sa galerie de couvertures variantes, avec pas moins de quatorze versions différentes !

On y retrouvera les artistes Humberto Ramos, Travis Charest, Peach Momoko, Stanley "Artgerm" Lau, InHyuk Lee, Mark Bagley (avec John Romita Sr à l'encrage), Jim Cheung, Russell Dauterman, Skottie Young, Bengal, Patrick Gleason, et Rose Besch. Voici les six premières dévoilées par l'éditeur :

Sortie prévue le 6 avril 2022 !