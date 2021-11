Spider-Gwen dans le multivers avec Gwen-Verse

Après l'excellent Spider-Verse et ses multiples copies plus oubliables (Venom-Verse, Spider-Geddon...), Marvel Comics n'a décidément aucun souci à faire revenir la marque. Et c'est un personnage qui a justement débuté dans ce crossover arachnéen qui sera la star de ce nouveau titre.

Spider-Gwen, depuis renommée Ghost Spider, plongera donc dans le multivers dans les pages de Gwen-Verse, mini-série en 5 numéros écrite par Tim Seeley et illustrée par Jodi Nishijima. À cette occasion, chaque numéro présentera plusieurs versions de Gwen Stacy qui aura adopté le costume d'autres super-héros à travers les réalités alternatives.

Ces héroïnes peuvent être aperçues sur la couverture du numéro 1 dessinée par David Nakayama et les couvertures alternatives de Greg Land, visibles plus bas. On retrouve des mash-ups avec Wolverine , Captain America ou aussi son incarnation Night-Gwen en provenance de la réalité Heroes Reborn 2021.

Le design de ces nouveaux personnages est l'oeuvre de Peach Momoko et après le succès de Spider-Gwen ou Gwenpool, Marvel Comics a bien conscience du succès de ces variations super-héroïques et compte bien capitaliser dessus.

Ainsi, des Gwens dans la peau de X-Men célèbres seront présentées sur différentes couvertures alternatives qui orneront plusieurs séries publiées au cours du mois de février 2022. Les covers sont disponibles dans la galerie en-dessous de l'article pour les plus intéressés.

Gwen-Verse sera à découvrir en février 2022.