Moon Knight : trailer, poster et date de sortie en mars pour la série Disney+

L'annonce avait été faite il y a quelques jours sur les réseaux sociaux et l'attente est désormais terminée - après de très longues minutes de rab. Marvel Studios a dévoilé la première bande-annonce de Moon Knight, sa prochaine série Disney+ tant attendue qui mettra en scène Oscar Isaac dans la peau de Marc Spector.

Autre information d'importance qui a été révélée quelques minutes avant ce trailer, les premiers épisodes de la série arriveront sur la plateforme de streaming de Disney le 30 mars 2022. À peine plus deux mois donc à attendre pour le début de la vague 2022 de programmes Marvel avec un tout nouveau personnage et pan de l'univers Marvel.

VO :

Avec une diffusion à compter du 30 mars pour Moon Knight, la série qui devrait se tenir en 6 épisodes pourrait s'achever le 27 avril ou le 4 mai selon comment Marvel Studios opère sa programmation, avec 2 épisodes, comme Hawkeye dernièrement, ou non à son lancement. Mais fort à parier que Disney+ se réserve le créneau du 4 mai pour célébrer une franchise d'une galaxie très lointaine, d'autant que Marvel occupera déjà l'actualité ciné avec la sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ce jour-là.

En bonus, voici une affiche très sobre du Poing de Khonshu mise en ligne quelques minutes avant la révélation de la bande-annonce :