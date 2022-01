Jeff Lemire exclusif à Image

Jeff Lemire a signé un contrat d'exclusivité avec Image Comics. Pour rappel, l'auteur a déjà sorti Royal City, A.D.: After Death, Descender, Ascender, Family Tree, Plutona, Gideon Falls et Primordial chez l'éditeur américain. Ses prochaines créations arriveront donc uniquement chez Image.

La première sortie dans le cadre de ce contrat se nomme Little Monsters que Dustin Nguyen dessinera. La série se focalise sur les derniers enfants de la Terre qui s'avèrent être des vampires. Le premier numéro est prévu pour mars.

Ensuite, Lemire prévoit une anthologie d'horreur dessinée par Andrea Sorrentino qui sera présenté au prochain Free Comic Book Day. Son nom sera The Bone Orchard Mythos, et les histoires indépendantes de chaque numéro contribuera à mettre en place un univers d'horreur interconnecté.

Les autres sorties prévus sont le roman graphique The Passageway en juin et la mini-série Ten Thousand Black Feathers en septembre. En revanche, l'auteur continuera de respecter ses engagements chez Substack et Dark Horse, notamment concernant la franchise Black Hammer.