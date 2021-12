Une série d'animation Legion of Superheroes

Le scénariste Brian Michael Bendis (Ultimate Spider-Man , Powers) vient d'annoncer que HBO Max est en train développer une série d'animation centrée sur la Légion des Super-Héros, et qu'il fait partie de l'équipe créative.

Aprsè l'adaptation de Cover, HBO lui aurait demandé si quelque chose d'autre l'intéresserait, potentiellement dans l'univers de DC Comics, pour le développer chez HBO Max. Et paf ça fait une série Legion of Super-Heroes. La trame reprendra l'arc narratif de Bendis et de Ryan Sook qui a commencé en 2019.

De plus, Bendis en personne qui précise que la série sera pour adultes, mentionne également que l'animation prend énormément de temps. Donc pas de nouvelles informations avant un moment, et pour ce qu'il s'agit de la date de sortie, on est encore dans un futur plus lointain. Pour résumer, ce sera probablement pas avant 2023.