[Zap' MDCU] Sorties du 08/12/2021: Devil's Reign

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires!

C'est parti pour les sorties du 8 décembre! Chez Marvel, on a été voir l'événement Daredevil, à savoir Devil's Reign par Chip Zdarsky et Marco Checchetto et on continue de suivre Hellions. Chez DC Comics, Batman est repris par Joshua Williamson et Jorge Molina, on a testé One-Star Squadron et World of Krypton et on suit toujours Suicide Squad, Arkham City: The Order of the World et Dark Knights of Steel . Chez Boom Studios, on s'est contenté de Mighty Morphin.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) Mighty Morphin #14 Ecrit par Ryan Parrott Dessiné par Marco Renna Couverture de In-Hyuk Lee





(2) Devil's Reign Part 1 Ecrit par Chip Zdarsky Dessiné par Marco Checchetto Couverture de Marco Checchetto

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) The Losing End Ecrit par Zeb Wells Dessiné par Ze Carlos & Stephen Segovia Couverture de Stephen Segovia

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Homecoming Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Steve Pugh & Clayton Henry Couverture de Johns Timms





(1) Spaced Ecrit par Robbie Thompson Dessiné par Eduardo Pansica, Dexter Soy & Julio Ferreira Couverture de Eduardo Pansica & Julio Ferreira





(1) Herotunities Ecrit par Mark Ruselle Dessiné par Steve Lieber Couverture de Steve Lieber





(1) Distant Thunder Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Yasmine Putri Couverture de Yasmine Putri