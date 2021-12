[Review VF] Skulldigger + Skeleton Boy

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Skulldigger + Skeleton Boy. Il est écrit par Jeff Lemire et dessiné par Tonci Zonjic. Il est sorti le 15 octobre pour 15.50 euros. Il contient les titres US Skulldigger + Skeleton Boy #1-6.

Spiral City. Dans une ruelle sombre, un jeune garçon assiste impuissant au meurtre de ses parents. Le criminel le menace de son arme, il est la prochaine victime... L'apparition de Skulldigger le sauvera in extremis. Traumatisé, le garçon choisit néanmoins de garder les yeux ouverts lors de l'exécution du meurtrier par son sauveur. Ainsi naquit Skeleton Boy...

Encore désolé d'être arrivé trop tard.

Jeff Lemire met en scène un principe bien sympa à savoir un super-héros de la catégorie violent/bourrin du type Punisher avec un acolyte encore traumatisé et fragile qui débute. La violence et l'idée du cycle qui se répète sont omniprésents et nous offrent un univers qui diffère de ceux que l'on connait sur de nombreux points. Il y a un réel travail sur l'ambiance et sur les thèmes développés.

De manière générale, Skulldigger + Skeleton Boy est le genre de titre qui se lit très rapidement. Il y a beaucoup d'action, des dialogues qui vont à l'essentiel et, finalement, peu de sous-intrigues ou de débats. En fait, le récit tire surtout son épingle du jeu du fait que l'on s'attache très vite aux deux personnages principaux. La construction du récit est efficace et les scènes d'action sont bien dosées. La fin est rapide, presque abrupte mais cela la rend, paradoxalement, d'autant plus efficace.

Tu t'entraînes avec lui pendant un mois, il te file un costume bidon, et d'un coup, t'es un dur ?

Pour ce qui est de la partie graphique, le travail proposé est plutôt bon sans être exceptionnel non plus. Nous sommes tout de même face à des cases qui sont, la plupart du temps, très épurées. Il y a peu de décors, on va clairement à l'essentiel. Même les visages ont souvent le minimum en terme de details. A l'inverse, le design des personnages est plutôt cool. Le découpage est plutôt classique tout en étant entrecoupé de planches plus originales sur sa construction. La colorisation est intéressante avec, parfois, un joli jeu de rouge et de noir. Par contre, la cover et les variant covers sont plutôt classes.

En bonus, vous trouverez la galerie de covers ainsi que les biographies des auteurs.