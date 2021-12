Nouvelle bande annonce pour Suicide Squad : Kill the Justice League

Le jeu vidéo Suicide Squad : Kill the Justice League s'est remontré à l'occasion des Game Awards qui ont eu lieu cette nuit. Le prochain jeu de Rocksteady, développeur des Batman Arkham, vous mettra dans la peau de l'équipe composée de Harley Quinn , Deadshot, Captain Boomerang et King Shark. Il pourra se jouer seul ou en coop, et est toujours prévu pour 2022. La nouvelle bande annonce nous donne un aperçu assez libre du gameplay que devrait proposer le jeu, avec un affrontement contre Flash .