George PÃ©rez annonce Ãªtre atteint d'un cancer du pancrÃ©as de stade 3

C'est une triste nouvelle pour la sphère comics. À travers sa page Facebook, l'illustre George Perez, artiste derrière de nombreux chefs d'oeuvre des années 80, a annoncé être atteint d'un cancer du pancrés au stade 3 et que ses jours étaient malheureusement comptés.

À travers un long texte, celui qui a notamment illustré The New Teen Titans ou Crisis on Infinite Earths, révèle que ce triste diagnostic est tombé le 29 novembre dernier et que son cancer est inopérable, ne lui laissant qu'entre 6 mois et 1 an parmi nous. Les médecins lui ont présenté différentes options de chimiothérapies, que George Pérez a choisi de refuser pour "laisser la nature faire son travail et profiter aussi pleinement que possible du temps qu'il lui reste" avec ses proches.

Mais l'artiste qui a marqué des générations de lecteurs n'en oublie pas ses fans puisqu'il précise désirer organiser une dernière dédicace et apparition publique pour prendre ses fans dans les bras et tenter d'atténuer l'immense tristesse de son départ. George Pérez ajoute également que sa nouvelle page Facebook sera le lieu de communication avec ses amis, ses fans et la presse pour échanger quelques mots, entre des moments passés à profiter de la vie en dehors d'Internet.

À n'en pas douter, George Perez fait partie du panthéon des auteurs de comics tant les runs qu'il a illustrés font date. Avec une grande partie de son oeuvre établie chez DC Comics, les fans ont notamment en tête un long run sur Wonder Woman mais principalement son travail avec Marv Wolfman sur les Teen Titans ou la saga culte Crisis on Infinite Earths. Chez la concurrence, Perez a également participé à un grand événement avec Infinity Gauntlet et de nombreux épisodes des Avengers avant de donner vie au crossover culte entre les deux maisons JLA/Avengers avec Kurt Busiek.

Toutes nos pensées vont à George Perez, sa famille, ses proches et nous lui souhaitons de pouvoir profiter de ce temps de la meilleure des manières. Vous pouvez retrouver à cette adresse l'intégralité du texte en anglais.