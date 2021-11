Le Spider-Man de Tom Holland aura une nouvelle trilogie après No Way Home

À quelques jours de l'arrivée en salles de Spider-Man : No Way Home et de la conclusion de la trilogie portée par Tom Holland, l'avenir de Peter Parker au sein du MCU est flou. La direction de la collaboration entre Sony et Marvel Studios est encore mystérieuse et les récentes déclarations de l'acteur laissaient planer le doute sur son futur dans le costume arachnéen.

Mais la productrice Amy Pascal a eu des paroles rassurantes pour Fandango. L'avenir nous réserve d'autres films Spider-Man dans le MCU et que la collaboration entre les deux entités hollywoodiennes va bien se poursuivre :

Ce n'est pas le dernier film que nous allons faire avec [Marvel Studios], ce n'est pas le dernier film Spider-Man . Nous nous préparons à faire le prochain film Spider-Man avec Tom Holland et Marvel. Nous les avons pensé comme trois films et nous allons maintenant nous pencher sur les trois suivants. Ce n'est pas notre dernier film MCU.

Le passé nous a appris à rester prudent avec ce genre de déclarations mais le Peter Parker actuel devrait donc être à l'affiche de 3 autres films dans les années à venir. Après un troisième film qui va ouvrir l'horizon multiversel du MCU, le destin de Spider-Man et Tom Holland semble donc s'inscrire dans cet univers partagé pour encore un bon bout de temps - en attendant Venom ou même Morbius qui pourraient venir lui chercher des noises à l'avenir.

Spider-Man : No Way Home débarque au cinéma le 15 décembre 2021. Pour les retardataires, le dernier trailer est à découvrir ici.