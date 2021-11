Le trailer de Spider-Man : No Way Home est enfin là !

Après une première bande-annonce qui a battu des records de visionnage et confirmé le retour de vieux vilains de la franchise comme Doctor Octopus ou Electro, Spider-Man : No Way Home a enfin dévoilé son tant attendu second aperçu vidéo.

La hype n'a fait que grimper au fil des semaines et des rumeurs et leaks successifs alors les attentes des fans sont-elles satisfaites ou faudra-t-il encore se montrer patient ? Tom Holland a-t-il de la compagnie en provenance du multivers arachnéen ? Pas de spoil dans ces quelques lignes, nous vous laissons découvrir ces nouvelles images.

Spider-Man : No Way Home débarque en salles le 15 décembre 2021 et sans plus attendre, voici sa seconde bande-annonce.

VOST :