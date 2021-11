[Review VF] The Terminator 2029-1984 Tome 2

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit de The Terminator 2029-1984 Tome 2. Le numéro est écrit par Zack Whedon et est dessiné par Andy MacDonald. Il est sorti en septembre 2021 pour 14.95 euros.

1984. L'année où un Terminator a été envoyé du futur pour Sarah Connor . En découvrant l'existence d'un dispositif de voyage dans le temps, John Connor , leader de la Résistance, a envoyé Kyle Reese dans le passé pour la protéger. Reese a accepté la mission, laissant derrière lui ses compagnons d'armes, Ben et Paige. Mais lorsque Ben a perdu sa bien-aimée Page lors d'une attaque, il a décidé de suivre Kyle dans le passé pour la sauver. L'arrivée de Kyle et Ben en 1984 va changer le cours de l'histoire.

Ce Reese possède des informations qu'il ne devrait pas avoir. C'est impossible.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait de bon ton de placer le comics au sein de la saga cinématographique Terminator. Et une fois n'est pas coutume, pour le coup, ce n'est pas bien compliqué. Comme le stipule le synopsis, vous êtes ici face à un comics Terminator qui se passe uniquement dans le futur, avant-même que John Connor n'envoie Kyle Reese dans le passé. Pour être plus précis, nous assistons même à la première rencontre entre John Connor et un T800 (qui viennent d'être mis en service) Niveau scénario, il n'y aura donc aucun problème de compréhension. Bien sûr, vaut mieux connaître le premier film dans les grandes lignes mais ce n'est pas une obligation non plus.

Comme pour le premier tome, ce tome 2 est intéressant à plus d'un titre tend il joue avec la mythologie de Terminator. D'un côté, vous avez un certain respect des premiers films et une volonté de ne pas brusquer le fan hardcore. D'un autre côté, vous avez des changements dans les fondements même de la mythologie Terminator. Des changements très intéressants et qui n'apportent pas forcément de grands bouleversement dans le scénario (comme le fait que Kyle ne soit pas le seul humain envoyé dans le passé à l'époque du premier film) ou des changements plus profonds et pour lesquels les auteurs marchent clairement sur des oeufs (comme le fait que Kyle n'ait pas été tué lors de son affrontement contre le Terminator en fait de compte). Et le pire... c'est que ça marche ! Dès lors que vous acceptez ces revisites et que vous vous laissez porter par le scénario, vous prenez clairement du plaisir à la lecture.

Une fois encore, l'ambiance Terminator est, quant à elle, bien présente. La machine est d'ailleurs un des points forts du titre. Le T800 a clairement une aura, il dégage clairement quelque chose à chacune de ses apparitions. Il y a une violence, un côté "brute" et il y a une certaine tension qui se dégage de certaines scènes. Dans le même ordre d'idée, le rythme est bon avec une bonne gestion des scènes d'action et des scènes plus posées. Même chose côté dialogues qui permettent, entre autre, de s'attacher très vite aux différents personnages.

Mention spéciale à tout ce qui se rapproche de près ou de loin au personnage Ben. Son recul et ses observations sur le passé (et donc, sur notre présent, à quelques années près) ne laissent pas de marbre.

J'ai vu un type jeter un énorme sac de nourriture. Il l'a jeté aux ordures. Dieu sait pourquoi. C'était délicieux.

Pour ce qui est de la partie graphique, le travail d'Andy MacDonald est plutôt bon. Le Terminator et Connor sont reconnaissables sans aucun problème. Ce n'est pas si flagrant pour Kyle Reese, cela dit. Tout comme le premier tome, on voit que le dessinateur a un sens du détail qui pousse le comics dans la bonne direction. Ajoutez à cela une mise en scène soignée et une très bonne colorisation et vous avez des dessins qui passent sans aucun problème. Pour ce qui est de la cover, elle est également bonne même si, selon moi, la quatrième de couverture est bien plus intéressante.

En bonus, vous trouverez une galerie avec des illustrations représentant John et Sarah ou encore les méchants.