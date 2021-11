[Review VF] Sleepless

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Sleepless, écrit par Sarah Vaughn et dessiné par Leila Del Duca. Il est sorti le 15 octobre pour 14.50 euros.

Au royaume d'Harbeny, le vénérable roi Verato a rendu son dernier souffle. Alors que l'on couronne tout jsute son frère comme nouveau régent, nombreux sont ceux à voir en la princesse Licottia, fille illégitime du feu souverain, une menace d'envergure pour le trône. Une première tentative d'assassinat à son encontre inaugure alors un nouveau chapitre de sa vie, poncuté de trahisons multiples. Fort heureusement, la jeune femme bénéficie de la protection de son fidèle chevalier sans sommeil, Cyrenic l'indormis. Tous deux vont alors s'efforcer de découvrir qui sont les commanditaires de ce vil complot, navigant dans les eaux dangereuses de la vie à la cour et de leurs sentiments grandissants l'un pour l'autre.

Demain, c'est un nouveau règne qui s'ouvrira. Je crains que cette cour s'en trouve changée.

Sleepless est un récit à la fois beau et rafraîchissant. Il est assez surprenant car, d'un côté, il reprend de nombreux éléments classiques de l'univers médiéval et d'un autre côté, il met en avant des éléments plus modernes, plus originaux. Le tout nous donne un titre qui surprend mais sans perdre les amateurs de contes médiévaux traditionnaux. Le traitement des personnages est plutôt bon et ce, qu'il s'agisse des deux personnages principaux ou des personnages plus secondaires. On accroche très vite notamment à l'indormis qui est à la fois original et intriguant. De manière générale, on peut d'ailleurs dire que l'ensemble du récit est plutôt intriguant. S'il n'y a pas beaucoup d'action (un combat à l'épée ci et là), il y a par contre suffisamment de complots et de messes basses pour mettre en place un certain suspense. L'univers n'est pas vraiment complexe. On a compris les principaux éléments d'intrigue au bout de quelques pages mais ce n'est pas pour autant que l'auteur ne met pas les bouchées doubles afin d'approfondir ledit univers.

A côté de cela, la construction même du récit est également intelligente. Les flashbacks sont bien intégrés à l'oeuvre et les scènes de combats sont bien placés. Autre point fort, Il y a beaucoup de choses qui sont montrées, sous-entendues et non racontées. Sur ce point, on tient parfois plus du roman et de l'approche "je te montre que le personnage va mal au lieu de tout simplement te dire qu'il va mal". C'est notamment le cas lors des échanges avec le roi qui sont des scènes fortes et durant lesquelles chaque ligne possède un double sens ou presque, en plus des visages des personnages qui en disent long sur ce qu'ils ressentent.

- Quel est l'endroit le plus agréable du corps ? - Le lobe. - Tu mens. A quoi ressemble le plaisir ? Qu'est-ce que ça fait ? - ... C'est comme être perdu hors du temps.

Pour ce qui est de la partie graphique, les dessins sont plutôt bons mais ils manquent de régularité. Ainsi, si les cases en gros plan sont bonnes (notamment en ce qui concerne les expressions du visage), les cases avec un plan plus large ou mettant en avant des décors plus vastes semblent bien plus légers, plus pauvres. Par contre, la colorisation et la mise en scène sont de qualité. On ne va clairement pas s'attarder sur les planches et étudier chaque détails mais on prendra tout de même un certain plaisir au fil de la lecture.

En bonus, vous trouverez des croquis, la création d'une planche étape par étape ainsi que des illustrations de couvertures.

Je ne suis plus votre pantin. Vous avez coupez mes fils.