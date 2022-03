[Critique] Eternals

Deux mois après Shang Chi, novembre marquait déjà l'arrivée d'un nouveau film Marvel Studio. Néanmoins, il se démarque de ses prédécesseurs de 2021. D'abord pour son ambiance, ainsi que par l'intégration de toute une nouvelle mythologie dans l'univers du MCU. Cependant reste-t-il vraiment si différent des films qu'on a pu voir précédemment ? C'est ce que nous allons voir dans cette critique sans spoiler. Alors elle arrive avec légèrement de retard (4 mois et demi quand même). Mais comme on le dit souvent, mieux vaut tard que jamais. (et puis elle sort en même temps que la sortie DVD du film u_u)

Dans ce film, tout commence à l’aube de l’humanité, où un groupe d'immortels, les Éternels, est missionné par les Célestes pour protéger la Terre des Deviants. Après avoir accompli leur mission, les Éternels décident de se mêler aux humains et mènent une vie paisible, jusqu’au jour où les Deviants, resurgissent dans le monde moderne. Ils doivent alors à nouveau se rassembler pour défendre l'humanité.

Ce film n’a clairement pas des objectifs faciles à accomplir. Il a la lourde tâche d'introduire 10 nouveaux personnages, ainsi que tout un nouveau pan à l'univers cinématographique de Marvel. Le tout en 2h30 seulement, et avec l’obligation d’appliquer les poncifs de la formule Marvel Studio, telle qu'on la connaît depuis Iron Man. Une mission que le film ... réussira, plus ou moins. (Voilà c'est fini ! Vous avez votre réponse merci d'avoir lu jusqu'au bout...Quoi ? C'est pas suffisant ? Il faut que je développe ? Roohh si on peut même pas rire)

En termes d'adaptation, le film prend des libertés par rapport au matériau d'origine. Que ce soit les changements d'éthnies ou de sexe de certains personnages (Sprite, Makkari... que les comics reprendront ensuite), mais aussi au niveau de l'histoire pour mieux nous surprendre. D’ailleurs ça fonctionne très bien, notamment autour de l'intrigue centrale et des méchants qui ne sont pas ceux que l'on croit, la promo ayant habilement caché cela. Lors de ces diverses révélations, l'intrigue et les événements prennent une autre envergure et ajoutent de l’intérêt dans la menace imminente envers la Terre.

Les personnages sont tous bien caractérisés, avec Sersi en tant que personnage principal. En effet, c’est par elle qu’on découvre l’univers des Éternels et c’est elle qui accomplira les actions les plus importantes du film. Certains personnages sont moins développés ou profitent de moins de temps à l'écran. Cependant, les quelques interactions qu’ils ont suffisent à faire comprendre les relations qui les unissent. C’est le cas pour l’alchimie entre Makkari et Druig qui sont touchants à voir. Chaque personnage est bien défini, en personnalité ou dans leurs pouvoirs, ce qui permet d'avoir de l'intérêt pour eux. En revanche, cela n'empêche pas certains d'être lourds par moment (Kingo en comic-relief de service).

Les vilains ne profitent pas de la même mise en valeur que les Éternels. Les Deviants sont finalement assez secondaires et le film aurait pu s’en passer selon moi, tant les relations entre personnages et l’intrigue avec les Célestes se suffit à elle-même. Les designs les sauvent un peu du désintérêt total qu'ils peuvent provoquer, ayant une apparence bestiale qui marque visuellement.



C’est d’ailleurs l’une des autres réussites du film. Visuellement, le film est beau à voir, les effets spéciaux sont tous réussis pour leur majorité. Les pouvoirs sont très bien retranscrits, même si l’uniformité des effets est dommageable (à chaque fois qu’un Éternels utilise ses pouvoirs, c’est toujours le même effets visuels dorée). Les décors participent à ce rendu visuel de qualité. On sent la différence quand les personnages ne sont pas sur des fonds verts, ce qui offre une lumière naturelle et des décors sublimes à voir. En outre, le gigantisme des Célestes est bien représenté et on ressent la grandeur de ces êtres à l'écran avec un très bon jeu d'échelle, surtout dans les derniers actes du film.

Les scènes d'action sont très bien filmées et visibles. La réalisatrice réussit à bien utiliser les pouvoirs des nombreux protagonistes. Par exemple, la vitesse de Makkari est impressionnante à voir et l'impact des coups est bien ressenti. Un petit point sur ses liens avec le MCU. Le film pourrait s’en passer tant il est indépendant du reste de l’univers, les liens étant soit un peu forcés ou sont utilisés uniquement pour l'humour.

L'un des défauts de ce film qui le dessert plus qu'autre chose, c'est le côté humoristique. Les moments censés être drôles vous feront rire en fonction de votre type d'humour, mais ça gâche plus le récit qu'autre chose. Les blagues sont souvent lourdes ou tombent à plat. Dès lors, c'est dommage de voir Marvel essayer d'appliquer sa formule à un film qui n'en n'avait pas nécessairement besoin.

Pour finir, ce qui surprend c'est sa fin en forme de cliffhanger. Elle donne envie de voir la suite, surtout si on est attaché aux personnages. Toutefois ce n'est pas forcément le cas des scènes post-génériques. La première sert à teaser une suite, sauf qu’elle est en total décalage avec le ton du climax du film. La seconde tease totalement autre chose, mais évite l’écueil des secondes scènes post- génériques à tendance humoristique dans le MCU. Les 2 néanmoins teasent et présentent des personnages qui auront leur importance pour plus tard. Même si pour la seconde scène, on a du mal à voir quel lien les 2 personnages auront ensemble.

Au final, j’ai bien aimé le film et j'aurai envie de le revoir. Ce qui est assez rare pour les films de super-héros récents. Je me suis attaché aux personnages, l'intrigue m'a plu et j'ai envie de revoir cet univers. Ma curiosité est de voir comment ils s'intégreront avec le reste de l'univers Marvel ce qui sera inévitable.