Adaptation TV pour Nocterra de Snyder et Daniel

La série Nocterra parue chez Image et bientôt Delcourt en France est en train d'être développée en série TV par Netflix. La série est supervisée par Roberto Patino dans le cadre de son accord passé avec le géant du streaming. Il sera le scénariste, le showrunner et le producteur exécutif au coté de James Wan (Aquaman), Michael Clear et Rob Hackett.

Nocterra a été créée par Scott Snyder et Tony S. Daniel en 2020. Elle raconte l'histoire d'un "passeur" nommé Val Riggs qui guide les voyageurs et les marchandises sur des routes mornes et dangereuses dans un monde où l'obscurité transforme les gens en monstres.