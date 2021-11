[Review VF] Batman Arkham : Mister Freeze

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman Arkham : Mister Freeze . Le numéro est écrit et dessiné par un collectif d'auteurs. Il est sorti le 22 octobre pour 29 euros. Il contient les titres US Batman #121, Batman #375, Batman #525, Batman: Mister Freeze , Gotham Knights #59, Legends of the Dark Knight #190-196, Batman (New52) Annual #1, DC Beach Blanket Bad Guys Special #1.

Si la vengeance est un plat qui se mange froid, Mister Freeze offre régulièrement à Gotham City, ainsi qu'à son protecteur, de plantureux repas. Autrefois connu sous le nom de Victor Fries , ce scientifique de génie fut victime d'un accident qui le condamna à vivre à jamais dans une armure régulant sa température en dessous de zéro. Armé d'un canon à glace, il répand sur son passage des vagues de froid et laisse derrière lui ses victimes littéralement pétrifiées.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons parler de la collection en elle-même. Cette dernière fait partie de l'initiative d'Urban Comics de multiplier les parutions Batman . Pour cela, l'éditeur a mis en place deux collections, une collection Mythologie qui se concentre sur un point précis du batverse (la Batcave , Gotham City, le Batmobile...) et une collection Arkham qui, pour résumer le plus simplement du monde, se concentre sur un super-vilain. A noter d'ailleurs que, visiblement, on ne va pas uniquement se concentrer sur ceux qui sont envoyés à Arkham puisque le tome 3 sera sur le Pingouin qui, de son côté, est envoyé neuf fois sur dix à Blackgate et non à Arkham lorsqu'il se fait coffrer. Il y a peu, nous vous avions parlé du tome autour de Double Face et de Poison Ivy . Aujourd'hui, c'est Mister Freeze qui s'y colle !

C'est quoi ce plan ? Pourquoi geler toute la ville ?

Une fois n'est pas coutume, dans une anthologie autour de Freeze , la date de parution de l'histoire est importante à prendre en compte. A elle-seule, elle vous en dira long sur le personnage. Pour ceux qui l'ignorent, il faut savoir que le personnage n'était qu'un simple voleur de seconde zone à ses débuts. La seule originalité résidait dans son lien avec le froid. Ce n'est qu'à partir de 92 avec la série animée Batman que le personnage va gagner en profondeur et posséder cette aura dramatique que nous apprécions tant. En effet, ce sont Bruce Timm, Paul Dini et leur équipe qui vont mettre en place l'histoire avec Nora Fries. Tout cela pour dire que, dans les comics, il y a un avant et un après 1992 concernant le personnage et ce tome n'échappe pas à la règle. Avant 92, nous sommes face à un personnage plutôt classique et, finalement, assez plat. Le premier numéro après 92 est Batman #525 sorti en 95 et qui est encore timide. Par contre, dès Batman : Mister Freeze #1 sorti en 97, nous retrouvons le personnage que nous avons découverts dans la série animée.

En somme, le choix des oeuvres est intéressant car il permet de bien suivre l'évolution du super-vilain. A ce titre, batman Arkham Mister Freeze est parfaitement représentatif du personnage tout en mettant en avant des numéros souvent inédits en France.

Fais le moindre geste suspect... et elles mourront dans un linceuil de glace.

Pour ce qui est de la partie graphique, vous avez du bon et du moins bon. De manière générale, le tout reste néanmoins de qualité avec des dessins qui offrent, à chaque fois, de belles choses ainsi qu'une approche visuelle différente du personnage de Freeze . Il peut très bien avoir le design classique qu'on lui connait mais également une tenue qui tend vers le pyjama (ndlr : concernant le tout premier numéro du livre) ainsi qu'un design à la dimension plus horrifique comme dans Coeur de glace. Une fois n'est pas coutume, on notera que la grande majorité des numéros ont des dessins relativement modernes. Après tout, douze numéros sur quatorze datent d'après 94.

Pour ce qui est des bonus, vous avez les biographies des auteurs, une introduction ainsi qu'une galerie de covers.