Scarlett Johansson à la production d'un nouveau projet chez Marvel Studios

Malgré la relation houleuse qu'a entretenue Scarlett Johansson avec Disney ces derniers mois, il semblerait que l'actrice qui a incarné Black Widow durant une décennie n'en a pas fini avec Marvel Studios.

Pour rappel, l'actrice avait attaqué Disney en Justice par rapport à la sortie hybride du film Black Widow, au cinéma et en streaming, qui avait amoindri le succès de ce dernier, et par conséquent ses propres bénéfices. Une affaire qui s'est rapidement réglée, mais après des échanges assez virulents entre les deux parties. Pourtant, c'est Kevin Feige lui-même qui a annoncé que Johansson travaille actuellement à la production d'un projet secret pour Marvel, qui n'est pas lié à la franchise Black Widow .

Il n'a également pas raté l'occasion de saluer l'actrice et son travaille au sein du MCU.

Scarlett a loué son talent et son "star power" à l'univers cinématique de Marvel pendant plus d'une décennie. Qu'elle ait choisi d'en être une pièce maitresse durant tant d'années, j'en suis extrêmement reconnaissant. Travailler avec elle à réellement été l'une des collaborations les plus mémorables et enrichissantes de ma carrière.