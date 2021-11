[Review VF] Batman Mythology : La Batmobile & autres véhicules

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman Mythology : La Batmobile & autres véhicules. Le numéro est écrit et dessiné par un collectif d'auteurs. Le titre est sorti hier pour 23 euros. Il contient les titres US Batman #61, 311, #408-409, #526 ; Detective Comics #48, #156, #705-707 ; Robin #1-2 ; Nightwing #16.

Tout chevalier se doit d'avoir une monture et, comme son idole Zorro avait son fidèle destrier Tornado, Batman combat le crime au volant de sa Batmobile. Au fur et à mesure des années, le look de celle-ci a évolué pour mieux parer aux contraintes de cette guerre sans fin contre la pègre. Mais il a en retour inspiré ses alliés Robin et Nightwing à adopter eux aussi, avec plus ou moins de bonheur, des véhicules de combat furtifs et racés !

Là-haut ! Le Batplane !

Avant de parler du contenu, il serait de bon ton de présenter un petit peu l'ouvrage en lui-même. Ainsi, et comme pour toute anthologie, nous avons un nombre assez conséquent d'histoires sur le sujet et ce à travers toutes les "ères de Batman . Pour être plus précis, les histoires vont de 1942 à 2013 (par contre, on précisera également que 13 récits sur un total de 14 datent d'avant 2000). Un fait qui sous-entend également que nous avons un panel d'auteurs venant des différentes époques de Batman et autant dire qu'il y a du lourd puisque nous retrouvons Bill Finger, Bob Kane, Chuck Dixon, Scott Snyder, James Tynion IV pour ne citer qu'eux.

Après Bruce Wayne , Gotham City, la Batcave , les amis et les alliés, Urban Comics propose donc un tome autour de la Batmobile et les autres véhicules de l'univers du chevalier Noir (Batmobiles, Batplanes, la Redbird...). Bien sûr, le volume ne couvre pas l'intégralité des incarnations de la Batmobile (par contre, il y a, en fin de volumes, quelques autres exemplaires supplémentaires afin de compléter celles déjà présentes dans le récit). L'idée n'est pas d'avoir une liste exhaustive mais bien d'avoir des récits mettant en avant les différents véhicules. Concernant ladite mise en avant, son importance dépend vraiment du numéro. Ainsi, le premier numéro met en avant le Batplane . Il apparaît trois-quatre cases avant de se faire descendre (ce n'était pas très flatteur hum hum). A l'inverse, le deuxième numéro est déjà bien plus révélateur puisque tout tourne autour du fait de donner un coup de fouet, de "mettre à jour" la Batmobile qui "accusait le poids des ans", ce qui restait un grand mot tout de même, bien sûr. Tout cela pour dire que si le choix des numéros couvre bien plusieurs véhicules, certains choix restaient bien plus légitimes que d'autres.

Pour le reste, la partie éditoriale est, une fois encore, assez pauvre. Il y a des choses, mais cela reste très moyen pour un opus qui est à placer dans la catégorie Anthologie.

Inutile de mettre la pègre au courant de la disparition du Batplante ! Ah, ce nouveau modèle ne pourra que les surprendre, tant il est épatant !

Concernant la partie graphique, nous sommes tout de même, en majorité, face à des dessins de l'ancienne école. D'ordinaire, les anthologies ont une sorte de juste milieu du fait que nous ayons des récits anciens et des récits modernes. Ici, le seul récit ayant eu lieu après 2010 est Batman #21 sorti en 2013. Pour tous les autres, nous sommes face à des dessins datant de 42 à 98. Autrement dit, les dessins ont, dans leur grande majorité, plus de vingt ans. Tout cela pour dire qu'ils nécessiteront sans doute un temps d'adaptation si vous n'avez pas l'habitude. Néanmoins, malgré ses "anciens codes", le tout est plutôt bon.

En bonus, une galerie de couvertures en lien avec les véhicules, le détail de certains véhicules, une page retraçant les autres versions de la Batmobile ainsi que les biographies des auteurs.